По вине тоболяка погибли двое рабочих

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
По данным СУ СК РФ по Тюменской области, во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, в результате нарушения требований промышленной безопасности, произошло возгорание фильтра компрессора этилена.
По данным прокуратуры Тюменской области, обвиняемый использовал нештатную схему подачи азота для проверки герметичности участка газоразделительной установки, а именно подключился к линии азота низкого давления, вместо линии азота высокого давления. По окончанию работ нештатную схему не демонтировал, заглушки на трубопроводе не установил.
В результате ЧП пострадали 33-летний и 37-летний сотрудники предприятия. Один из них погиб на месте происшествия, второй с множественными повреждениями был доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, скончался.
В ходе расследования уголовного дела следователи СК России провели осмотр места происшествия, допросили более 30 сотрудников предприятия, изъяли и изучили всю необходмую документацию.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перед судом предстанет машинист башенного крана компании «Мостострой-11». По вине мужчины погиб рабочий.