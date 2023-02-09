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Published Сегодня, 06:47

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По вине тоболяка погибли двое рабочих

9 февраля 2023, 06:47
Фото: 1MI

Работника тюменского предприятия будут судить за гибель двух рабочих

Сотрудника тобольского предприятия, машиниста компрессорной установки будут судить за смерть двух рабочих. Трагедия произошла 24 апреля 2022 года.
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Суд

По данным СУ СК РФ по Тюменской области, во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, в результате нарушения требований промышленной безопасности, произошло возгорание фильтра компрессора этилена.

По данным прокуратуры Тюменской области, обвиняемый использовал нештатную схему подачи азота для проверки герметичности участка газоразделительной установки, а именно подключился к линии азота низкого давления, вместо линии азота высокого давления. По окончанию работ нештатную схему не демонтировал, заглушки на трубопроводе не установил.

В результате ЧП пострадали 33-летний и 37-летний сотрудники предприятия. Один из них погиб на месте происшествия, второй с множественными повреждениями был доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, скончался.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК России провели осмотр места происшествия, допросили более 30 сотрудников предприятия, изъяли и изучили всю необходмую документацию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перед судом предстанет машинист башенного крана компании «Мостострой-11». По вине мужчины погиб рабочий.

Еще один сотрудник «Мостострой-11» погиб на производстве
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#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Гибель человека#Суд#Наказание#Тобольск#Тюменская область#Техника безопасности#Валентина Бурнашева
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