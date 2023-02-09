Объявлен старт продаж квартир в ЖК «Уездные кварталы» в Тюмени

Застройщик «Уездных кварталов» предлагает более ста вариантов планировок: от функциональных однокомнатных до просторных трехкомнатных квартир. Кухня в каждой квартире соединена с гостиной, за счет чего появляется дополнительная комната. Таким образом, даже в однокомнатной квартире есть отдельная спальня. В зависимости от запросов, покупатели могут выбрать квартиры с большой кухней-гостиной, мастер-спальней, гардеробной или двумя санузлами. Кроме того, есть возможность выбрать квартиру с привлекательной особенностью с точки зрения эстетики. Например, в наличии есть квартиры с балконом, приспособленным для цветника, а также квартиры с угловым остеклением или видовой террасой.