Объявлен старт продаж квартир в ЖК «Уездные кварталы» в Тюмени

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Жилой комплекс расположен в активно развивающемся районе — Тюменской слободе. ЖК состоит из трех кварталов, каждый из них включает разновысотные дома и имеет общую дворовую территорию.
Идея проекта состоит в создании «зеленого» жилого пространства внутри городской среды. Ландшафтному дизайну отведена большая роль. На территории квартала появится собственный пешеходный бульвар и сквер, наполненный деревьями, кустарниками, цветами, злаковыми травами и газонами. Кроме того, в пешей доступности от жилого комплекса расположен крупный природный парк «Комаровo».
Большое внимание уделено окружающему пространству жилого комплекса, его архитектуре и дизайну. Территория напоминает европейские дворики в едином стиле. Во дворах кварталов будут созданы уютные условия для отдыха и работы на открытом воздухе в теплое время года. Для этого на территории ЖК появятся шезлонги, теневые завесы, места для отдыха.
Не соскучатся здесь и самые маленькие жители комплекса. Для детей предусмотрены площадки с разнообразным игровым оборудованием: качели, горки, стены для скалолазания, паутинки, веревочные лестницы. Активно провести время смогут и любители физической культуры и спорта. Для этого в ЖК будет воркаут-зона.
Жильцы могут не переживать за безопасность. Дворы в жилом комплексе будут закрытыми с круглосуточным видеонаблюдением. Автомобильная парковка расположится за пределами жилого двора.
В Тюменской слободе активно развита и продолжает развиваться инфраструктура. В районе ЖК есть детские сады, гимназия, спорткомплекс с бассейном, поликлиника и детская школа искусств. Кроме того, в районе продолжают появляться новые объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.
Застройщик «Уездных кварталов» предлагает более ста вариантов планировок: от функциональных однокомнатных до просторных трехкомнатных квартир. Кухня в каждой квартире соединена с гостиной, за счет чего появляется дополнительная комната. Таким образом, даже в однокомнатной квартире есть отдельная спальня. В зависимости от запросов, покупатели могут выбрать квартиры с большой кухней-гостиной, мастер-спальней, гардеробной или двумя санузлами. Кроме того, есть возможность выбрать квартиру с привлекательной особенностью с точки зрения эстетики. Например, в наличии есть квартиры с балконом, приспособленным для цветника, а также квартиры с угловым остеклением или видовой террасой.
В «Уездных кварталах» предлагают квартиры как с готовым ремонтом, так и с черновой отделкой. Второй вариант подойдет тем, кто хочет воплотить в жизнь собственные интерьерные решения. При этом стены, пол, радиаторы, розетки и выключатели подготовлены для чистовых работ. Стоимость квартир составляет от 4,4 млн дo 9,1 млн рублей. По желанию собственники могут приобрести кладовую площадью от 3,5 до 6 квадратных метров на цокольном этаже.
Застройщик «Мидгард Рус» предлагает приобретение квартир несколькими способами. Один из них — ипотека от крупных банков. Рассмотрение заявки займет всегo десять минут. Также жилье можно приобрести в рассрочку. Для этого необходимo оплатить половину стоимости квартиры, оставшаяся половина вносится равными частями. В качестве оплаты можно использовать средства по госпрограмме, материнский капитал, жилищные сертификаты и технологию trade-in.
Если стало любопытно, звоните в отдел продаж, чтобы узнать подробнее по телефону +7 (3452) 39-47-81.
ПАО «Сбербанк»
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9 ст. 1;
+7 (34-52) 39-47-81;
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф
Рекламодатель: ООО «СЗ МИДГАРД РУС», уездные-кварталы.рф.
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