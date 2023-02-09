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Объявлен старт продаж квартир в ЖК «Уездные кварталы» в Тюмени

9 февраля 2023, 09:10
Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС»
В этом году началось строительствo жилого комплекса «Уездные кварталы», при этом продажа квартир стартовала уже 3 февраля.

Жилой комплекс расположен в активно развивающемся районе — Тюменской слободе. ЖК состоит из трех кварталов, каждый из них включает разновысотные дома и имеет общую дворовую территорию.

Идея проекта состоит в создании «зеленого» жилого пространства внутри городской среды. Ландшафтному дизайну отведена большая роль. На территории квартала появится собственный пешеходный бульвар и сквер, наполненный деревьями, кустарниками, цветами, злаковыми травами и газонами. Кроме того, в пешей доступности от жилого комплекса расположен крупный природный парк «Комаровo».

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС»

Большое внимание уделено окружающему пространству жилого комплекса, его архитектуре и дизайну. Территория напоминает европейские дворики в едином стиле. Во дворах кварталов будут созданы уютные условия для отдыха и работы на открытом воздухе в теплое время года. Для этого на территории ЖК появятся шезлонги, теневые завесы, места для отдыха.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС»

Не соскучатся здесь и самые маленькие жители комплекса. Для детей предусмотрены площадки с разнообразным игровым оборудованием: качели, горки, стены для скалолазания, паутинки, веревочные лестницы. Активно провести время смогут и любители физической культуры и спорта. Для этого в ЖК будет воркаут-зона.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС»

Жильцы могут не переживать за безопасность. Дворы в жилом комплексе будут закрытыми с круглосуточным видеонаблюдением. Автомобильная парковка расположится за пределами жилого двора.

В Тюменской слободе активно развита и продолжает развиваться инфраструктура. В районе ЖК есть детские сады, гимназия, спорткомплекс с бассейном, поликлиника и детская школа искусств. Кроме того, в районе продолжают появляться новые объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

Застройщик «Уездных кварталов» предлагает более ста вариантов планировок: от функциональных однокомнатных до просторных трехкомнатных квартир. Кухня в каждой квартире соединена с гостиной, за счет чего появляется дополнительная комната. Таким образом, даже в однокомнатной квартире есть отдельная спальня. В зависимости от запросов, покупатели могут выбрать квартиры с большой кухней-гостиной, мастер-спальней, гардеробной или двумя санузлами. Кроме того, есть возможность выбрать квартиру с привлекательной особенностью с точки зрения эстетики. Например, в наличии есть квартиры с балконом, приспособленным для цветника, а также квартиры с угловым остеклением или видовой террасой.

Фото: ООО «СЗ МИДГАРД РУС»

В «Уездных кварталах» предлагают квартиры как с готовым ремонтом, так и с черновой отделкой. Второй вариант подойдет тем, кто хочет воплотить в жизнь собственные интерьерные решения. При этом стены, пол, радиаторы, розетки и выключатели подготовлены для чистовых работ. Стоимость квартир составляет от 4,4 млн дo 9,1 млн рублей. По желанию собственники могут приобрести кладовую площадью от 3,5 до 6 квадратных метров на цокольном этаже.

Застройщик «Мидгард Рус» предлагает приобретение квартир несколькими способами. Один из них — ипотека от крупных банков. Рассмотрение заявки займет всегo десять минут. Также жилье можно приобрести в рассрочку. Для этого необходимo оплатить половину стоимости квартиры, оставшаяся половина вносится равными частями. В качестве оплаты можно использовать средства по госпрограмме, материнский капитал, жилищные сертификаты и технологию trade-in.

Если стало любопытно, звоните в отдел продаж, чтобы узнать подробнее по телефону +7 (3452) 39-47-81.

ПАО «Сбербанк»

Офис продаж «Уездные кварталы»:

Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9 ст. 1;

+7 (34-52) 39-47-81;

Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф

Рекламодатель: ООО «СЗ МИДГАРД РУС», уездные-кварталы.рф.

Реклама. ООО «СЗ МИДГАРД РУС». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе». 

#Анна Доронина
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