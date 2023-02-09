Новую школу в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов построят к концу 2024 года

Работы по строительству новой школы будут проходить в несколько этапов: подготовить проектную документацию подрядчик должен будет до 25 сентября 2023 года. Строительство объекта, согласно условиям контакта, начнется с 10 октября 2024 года и завершится к 16 декабря 2024. В эксплуатацию общеобразовательное учреждение должно быть сдано до 31 декабря 2024 года.