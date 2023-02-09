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Новую школу в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов построят к концу 2024 года

9 февраля 2023, 08:07
Фото: 1MI

На строительство новой школы в Тюмени выделили более 1,8 миллиарда рублей

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, готовой взяться за строительство школы на 1100 учеников в микрорайоне Мелиораторов. Соответствующая закупка стоимостью 1,86 миллиарда рублей опубликована на портале Госзакупки.

Согласно документам, подрядная организация должна будет провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проектной документации по строительству школы в микрорайоне Березняковский.

В образовательном учреждении обучение будет проходить в одну смену — одновременно занятия будут проходить у трех параллелей с 1 по 9 классы и двух параллелей с 10 по 11 классы.

Работы по строительству новой школы будут проходить в несколько этапов: подготовить проектную документацию подрядчик должен будет до 25 сентября 2023 года. Строительство объекта, согласно условиям контакта, начнется с 10 октября 2024 года и завершится к 16 декабря 2024. В эксплуатацию общеобразовательное учреждение должно быть сдано до 31 декабря 2024 года.

Прием заявок на участие в закупке будут принимать до 27 февраля 2023 года.

#Общество#Новости тюмени#Закупки#Госзакупки#Строительство#Школа#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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