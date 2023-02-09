На конференции в День науки обсудили перспективы биотехнологии

Он также отметил, что сегодня появилось множество заболеваний, которые буквально пару веков назад ещё не существовали в мире. Для их подробного изучения как раз и созданы многие научные проекты – например, проводится работа по глубокому исследованию особенностей болезни Паркинсона, или же по созданию специальных барьеров для того, чтобы остановить прогрессирование болезни Альцгеймера. Все проекты направлены на то, чтобы тщательно исследовать те новые вещи, которые со временем могут войти в практику.