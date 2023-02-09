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Posted 9 февраля 2023, 06:25

Published 9 февраля 2023, 06:25

Modified 9 февраля 2023, 06:27

Updated 9 февраля 2023, 06:27

24-летний тюменец погиб в зоне СВО на Украине

На Донбассе погиб 24-летний тюменец, боец ЧВК «Вагнер»

9 февраля 2023, 06:25
Фото: 1MI.

24-летний тюменец погиб в зоне СВО на Украине

В Упоровском районе накануне похоронили 24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Попова. По словам источника «Нашего Города», военный получил смертельное ранение на Донбассе 15 января во время выполнения боевого задания.

Известно, что детей у военного нет. Контакт с ЧВК «Вагнер» он подписал во время отбывания наказания в колонии. Церемонию прощания и похороны военного провели со всеми воинскими почестями.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тобольске похоронили участника СВО Станислава Тропина. У военного остались жена и шестеро детей. Боец получил смертельные травмы в апреле 2022 года.

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