На Донбассе погиб 24-летний тюменец, боец ЧВК «Вагнер»

Posted 9 февраля 2023, 06:25
Published 9 февраля 2023, 06:25
Modified 9 февраля 2023, 06:27
Updated 9 февраля 2023, 06:27
Известно, что детей у военного нет. Контакт с ЧВК «Вагнер» он подписал во время отбывания наказания в колонии. Церемонию прощания и похороны военного провели со всеми воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тобольске похоронили участника СВО Станислава Тропина. У военного остались жена и шестеро детей. Боец получил смертельные травмы в апреле 2022 года.