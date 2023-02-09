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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Массовое ДТП: В Тюмени на Монтажников столкнулись легковушки и грузовики. Видео

9 февраля 2023, 10:32
Фото: Скрин видео "ЧС Тюмень"

В Тюмени произошло массовое ДТП с участием грузовиков, столкнулись 4 машины. Видео

В областной столице 9 февраля около 13:00 на улице Монтажников столкнулись сразу 4 машины. Две легковушки и 2 грузовика попали в ДТП, о пострадавших не сообщается. Водители отмечают, что на дороге «каша» после снегопада, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

Ущерб от аварии небольшой, повреждения получили легковушки. Машины перекрыли две полосы движения на улице Монтажников, возникла небольшая пробка.

«Гнать по дороге не анализируя её покрытие и не сопоставляя его с возможностями автомобиля это не умение ездить», - отметил Дмитрий Т. в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня из-за снегопада в городе возникли серьёзные девятибалльные пробки. В городе произошло 8 ДТП.

В Тюмени вечерние пробки составили 8 баллов из-за аварии на Червишевском тракте
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Водители#Работа#Безопасность на дорогах
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