Массовое ДТП: В Тюмени на Монтажников столкнулись легковушки и грузовики. Видео

В Тюмени произошло массовое ДТП с участием грузовиков, столкнулись 4 машины. Видео

В областной столице 9 февраля около 13:00 на улице Монтажников столкнулись сразу 4 машины. Две легковушки и 2 грузовика попали в ДТП, о пострадавших не сообщается. Водители отмечают, что на дороге «каша» после снегопада, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».