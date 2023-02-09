Массовое ДТП: В Тюмени на Монтажников столкнулись легковушки и грузовики. Видео

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Ущерб от аварии небольшой, повреждения получили легковушки. Машины перекрыли две полосы движения на улице Монтажников, возникла небольшая пробка.
«Гнать по дороге не анализируя её покрытие и не сопоставляя его с возможностями автомобиля это не умение ездить», - отметил Дмитрий Т. в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня из-за снегопада в городе возникли серьёзные девятибалльные пробки. В городе произошло 8 ДТП.