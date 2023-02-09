Маленькой девочке из Тюмени собрали 9 млн рублей на операцию. Сбор шел 28 часов

Маленькому ребенку из Тюмени за 28 часов собрали на операцию в Москве 9 млн рублей

За 28 часов 4-летней девочке собрали почти 9 млн рублей, об этом сообщила её мама Екатерина. Она находится на лечении под присмотром врачей Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. В ближайшее время Милане Шлотгауэр проведут операцию в Москве.