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Маленькой девочке из Тюмени собрали 9 млн рублей на операцию. Сбор шел 28 часов

9 февраля 2023, 11:48
Фото: 1MI

Маленькому ребенку из Тюмени за 28 часов собрали на операцию в Москве 9 млн рублей

За 28 часов 4-летней девочке собрали почти 9 млн рублей, об этом сообщила её мама Екатерина. Она находится на лечении под присмотром врачей Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. В ближайшее время Милане Шлотгауэр проведут операцию в Москве.
«Всего за 28 часов нам удалось собрать сумму, которая казалась огромной и недостижимой», - сообщила мама Миланы Шлотгауэр на своей странице в соцсетях.

Девочка уже несколько месяцев находится в больнице, она пострадала в ДТП. В сборе средств помогали блогеры и юридические лица.

Ранее «Наш город» сообщал, что девочку могут прооперировать за счет средств регионального проекта «Ключ к жизни» (если решение будет одобрено), но теперь необходимые средства удалось собрать.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Экономика#Сбор средств#Работа
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