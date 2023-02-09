Маленькой девочке из Тюмени собрали 9 млн рублей на операцию. Сбор шел 28 часов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
«Всего за 28 часов нам удалось собрать сумму, которая казалась огромной и недостижимой», - сообщила мама Миланы Шлотгауэр на своей странице в соцсетях.
Девочка уже несколько месяцев находится в больнице, она пострадала в ДТП. В сборе средств помогали блогеры и юридические лица.
Ранее «Наш город» сообщал, что девочку могут прооперировать за счет средств регионального проекта «Ключ к жизни» (если решение будет одобрено), но теперь необходимые средства удалось собрать.