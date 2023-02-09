Губернатор Моор распорядился продолжить выдачу земель бизнесменам за 1 рубль

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам директора регионального департамента инвестиционной политики Антона Машукова, в минувшем году данной мерой поддержки воспользовался один инвестор — компания «ГК-АКТИВ».
Предприятие планирует построить на арендованном за 1 рубль земельном участке лесной селекционно-семеноводческий центр.
Ранее «Наш Город» писал, что изменения в положение об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, были внесены губернатором Тюменской области в июле 2022 года. Согласно нововведениям, инвесторы, реализующие масштабные проекты, могут арендовать земельный участок за 1 рубль.
К показателям, указывающим на масштабность инвестпроекта, относятся его стоимость и число создаваемых рабочих мест. К примеру, в муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек, стоимость проекта не должна быть ниже 30 миллионов рублей, а число рабочих мест — менее 30.