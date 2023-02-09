Губернатор Моор распорядился продолжить выдачу земель бизнесменам за 1 рубль

К показателям, указывающим на масштабность инвестпроекта, относятся его стоимость и число создаваемых рабочих мест. К примеру, в муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек, стоимость проекта не должна быть ниже 30 миллионов рублей, а число рабочих мест — менее 30.