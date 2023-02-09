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Updated Сегодня, 06:18

Губернатор Моор распорядился продолжить выдачу земель бизнесменам за 1 рубль

9 февраля 2023, 06:16
Фото: 1MI

Тюменский губернатор Моор распорядился продолжить выдачу земли бизнесменам за 1 рубль

В Тюменской области инвесторам, реализующим масштабные проекты, продлили меры поддержки по аренде земельных участков. В этом году выдача земельных участков в аренду за 1 рубль для реализации крупных инвестпроектов продолжится.
Сюжет
Тюмень

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам директора регионального департамента инвестиционной политики Антона Машукова, в минувшем году данной мерой поддержки воспользовался один инвестор — компания «ГК-АКТИВ».

Предприятие планирует построить на арендованном за 1 рубль земельном участке лесной селекционно-семеноводческий центр.

Ранее «Наш Город» писал, что изменения в положение об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, были внесены губернатором Тюменской области в июле 2022 года. Согласно нововведениям, инвесторы, реализующие масштабные проекты, могут арендовать земельный участок за 1 рубль.

К показателям, указывающим на масштабность инвестпроекта, относятся его стоимость и число создаваемых рабочих мест. К примеру, в муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек, стоимость проекта не должна быть ниже 30 миллионов рублей, а число рабочих мест — менее 30.

Моор: крупный инвестор может арендовать землю в Тюменской области за 1 рубль
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Инвестиции#Поддержка#Земельные участки#Аренда#Тюмень#Тюменская область
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