Герой СВО поговорил с тюменскими студентами о службе и солдатской чести

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Он рассказал учащимся вузов и старших классов школ, что человек ни в коем случае не должен поддаваться панике, ведь настоящее мужество проявляется лишь тогда, когда он способен справиться со своими страхами.
Рустам Сайфуллин — герой РФ, родился в 1983 году в Тюменской области, в селе Вагай. Выпускник ТВВИКУ. За его плечами — служба в Чечне, Грузии и Сирии.
В зоне спецоперации был ранен дважды, в последний раз чудом выжил после взрыва мины, который произошел прямо под его ногами. Несмотря на тяжелое ранение, он продолжил выполнять боевую задачу подразделения, и справился с этим на 100 %.
Ранее «Наш город» писал, что Сайфуллин стал членом регионального отделения партии «Единая Россия».