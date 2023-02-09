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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Герой СВО поговорил с тюменскими студентами о службе и солдатской чести

9 февраля 2023, 15:49
Фото: 1MI

Герой РФ Рустам Сайфуллин провел встречу с тюменскими студентами

Девятого февраля герой РФ Рустам Сайфуллин встретился со студентами ГАУ Северного Зауралья, сообщили в инфоцентре областного правительства.
Сюжет
Воины

Он рассказал учащимся вузов и старших классов школ, что человек ни в коем случае не должен поддаваться панике, ведь настоящее мужество проявляется лишь тогда, когда он способен справиться со своими страхами.

Рустам Сайфуллин — герой РФ, родился в 1983 году в Тюменской области, в селе Вагай. Выпускник ТВВИКУ. За его плечами — служба в Чечне, Грузии и Сирии.

В зоне спецоперации был ранен дважды, в последний раз чудом выжил после взрыва мины, который произошел прямо под его ногами. Несмотря на тяжелое ранение, он продолжил выполнять боевую задачу подразделения, и справился с этим на 100 %.

Ранее «Наш город» писал, что Сайфуллин стал членом регионального отделения партии «Единая Россия».

Видео: 1MI
Раненый в спецоперации Герой РФ вошел в состав тюменских сторонников «Единой России»
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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Мобилизация#Частичная мобилизация#Воины#Бойцы#Герой России#Студенты#Видео
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