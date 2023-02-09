Что происходит в тюменских подъездах?

Но насилие в подъездах касается не только людей. В Тюмени живодеры часто используют эти изолированные от лишних глаз места, чтобы поиздеваться над питомцами. В таких случаях часто спасают камеры, которые позже служат доказательством вины обидчика по делу о жестоком обращении с животными.