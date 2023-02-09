Что происходит в тюменских подъездах?

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Значительная часть драк, которые после правоохранительной матаморфозы, превращаются в уголовные дела по пунктам статей 111-116, часто происходят именно в подъездах.
Обычно все начинается со словесной перепалки, когда! свободы одного человека ограничивают свободы другого». Так в доме № 109 на улице Невской двое мужчин решили в подъезде справить нужду. Но их застукала местная уборщица, которая была крайне недовольна происходившим.
Сначала она отругала нарушителей порядка, а позже побежала за ними и пыталась вступить в рукопашный бой с пьяными мужчинами, но им удалось скрыться с места происшествия.
Другой инцидент произошел в Дударева. Женщина наведалась к соседу, чтобы попросить его сделать. музыку тише, ибо та мешала ей спать. Но вместо конструктивного диалога и исполнения просьбы она получила удар в челюсть.
Сотрудникам полиции он пояснил, что выпивал в квартире с друзьями и не желал прерывать веселье.
Но насилие в подъездах касается не только людей. В Тюмени живодеры часто используют эти изолированные от лишних глаз места, чтобы поиздеваться над питомцами. В таких случаях часто спасают камеры, которые позже служат доказательством вины обидчика по делу о жестоком обращении с животными.
Так камеры, установленная в подъезде на улице Бориса Щербины зафиксировала, как мужчина, разрубивший псу Оскару голову, выносит его к мусорным бакам.
К слову, сейчас Оскар чувствует себя значительно лучше, он хорошо питается и любит поиграть. Однако из-за жестокости мужчины он лишился зрения.
Для многих тюменцев травматический пистолет — это повод похвастаться. Но случается, что хвастуну настолько невтерпеж продемонстрировать мощь своего оружия, что он делает это здесь и сейчас — в лифте.
Так и произошло в одном из домов на улице Мельникайте, когда бородатый мужчина выстрелил в кнопку лифта, демонстрируя свою «крутость». Остается надеется, что аналогичное качество ему продемонстрируют сотрудники правоохранительных органов и судья, который будет рассматривать уголовное дело, заведенное на стрелка.
Другой обладатель травматического пистолета до лифта добраться не смог, а потому выстрелил в камеру домофона одного из домов на улице 50 лет Октября. Совершил он это не один, а с группой школьников-сверстников.
Но побег с месте происшествия не помог им избежать ответственности. Полиция организовала проверку по данному факту, после чего стрелок будет подвергнут соответствующему наказанию.
Подросткам в холодную погоду тусоваться негде, а потому они частенько собираются в подъездах, устраивая пьяные посиделки и раздражая местных жителей криками и запахом сигарет.
Также место сбора школьники чаще всего «помечают», рисуя на стенах или прожигая побелку.
Так двое мальчишек в доме №6 на Ткацком проезде организовали себе костер — поджигали бумажные свертки. Жильцы дома сообщали, что для подростков это обычное дело и попадаются они на хулиганстве не в первый раз.
Но больше всего опасений у тюменцев вызывают закладчики, которые часто оставляют свой «товар» на лестничных клетках, в почтовых ящиках и во входной группе.
Так на улице Ватутина наркоман искал закладку и в процессе частично разобрал дверь в подъезд.
В доме №7 на улице Обдорской хулиган орудует уже несколько месяцев. В тамбуре, где еще не установлена камера, он регулярно оставляет словосочетания оскорбляющие президента РФ.
Сотрудники местной управляющей компании успевают за несколько дней устранить надпись, но спустя сутки в том же месте появляется новая.
Местным бабушкам такая битва нравится, а все из-за того что она может привести к установке камер в тамбуре, куда им также бывает страшно заходить.