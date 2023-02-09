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Updated Сегодня, 06:59

28-летний тюменец погиб на СВО

9 февраля 2023, 06:57
Фото: тг-канал Игорь Власов

В Тюменской области похоронили 28-летнего Дениса Марчихина, погибшего на СВО

В селе Аромашево накануне похоронили 28-летнего Дениса Марчихина, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов в своем тг-канале.
Сюжет
Тюмень

Денис всю свою жизнь прожил в селе Аромашево. Закончил местную школу и в 2013 году был призван на срочную службу.

«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Марчихина Дениса Владимировича. Это невосполнимая потеря», — отметил Игорь Власов.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Упоровском районе состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер», 24-летнего Дмитрия Попова. Военный погиб 15 января во время выполнения боевого задания в ходе СВО.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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