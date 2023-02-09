28-летний тюменец погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Денис всю свою жизнь прожил в селе Аромашево. Закончил местную школу и в 2013 году был призван на срочную службу.
«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Марчихина Дениса Владимировича. Это невосполнимая потеря», — отметил Игорь Власов.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Упоровском районе состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер», 24-летнего Дмитрия Попова. Военный погиб 15 января во время выполнения боевого задания в ходе СВО.