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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Жителям Тюмени придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов

8 февраля 2023, 14:41
Фото: 1MI

Тюменцам придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов

Для жителей Тюмени стоимость туров в Турцию серьёзно не изменится. По данным URA.RU, цены даже немного вырастут. По словам туроператоров, выгодные условия будут действовать до конца марта.
«Из Тюмени, кроме Турции летом больше некуда будет лететь. Из Екатеринбурга можно в ОАЭ, Египет. В мае из Тюмени уберут рейс на Шри-Ланку, потому что начнется Турция и перевозчику будет невыгодно. Сейчас идет раннее бронирование до 30 марта», — сообщает сотрудница турфирмы «Топ-тур» изданию URA.RU.

Другой туроператор отметил, что сейчас не хватает самолётов для перевозок пассажиров в другие страны. В ближайшее время путёвки дешеветь не будут.

Сегодня «Наш город» сообщал, что лайнер следовавший маршрутом Шри-Ланка – Тюмень опоздал на 1 час.

В Рощино задерживаются сразу 4 рейса. Один из них по новому направлению из Шри-Ланки
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Погода#Работа#Жалобы
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