Жителям Тюмени придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
«Из Тюмени, кроме Турции летом больше некуда будет лететь. Из Екатеринбурга можно в ОАЭ, Египет. В мае из Тюмени уберут рейс на Шри-Ланку, потому что начнется Турция и перевозчику будет невыгодно. Сейчас идет раннее бронирование до 30 марта», — сообщает сотрудница турфирмы «Топ-тур» изданию URA.RU.
Другой туроператор отметил, что сейчас не хватает самолётов для перевозок пассажиров в другие страны. В ближайшее время путёвки дешеветь не будут.
Сегодня «Наш город» сообщал, что лайнер следовавший маршрутом Шри-Ланка – Тюмень опоздал на 1 час.