Юный тюменец отдал краденные деньги мошенникам

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Тюменка поняла, что стала жертвой мошенников, только после того, как передала подставному курьеру, которым был 21-летний тюменец 200 тысяч рублей.
Парень, когда соглашался на аферу, планировал оставить себе часть денег в качестве вознаграждения. Но в результате он обсчитался и всю сумму перевёл злоумышленникам. В отношении студента возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 26-летнего менеджера строительной компании осудят за 13 эпизодов мошенничества и кражу в Тюмени.