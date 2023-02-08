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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Юный тюменец отдал краденные деньги мошенникам

8 февраля 2023, 04:05
Фото: 1MI

Тюменский студент ограбил пенсионерку и отдал все деньги мошенникам

О краже денег в полицию сообщила 86-летняя пенсионерка. Ей позвонили на домашний телефон и сообщили, что её якобы дочь стала виновницей ДТП, и нужны средства.
Сюжет
Суд

Тюменка поняла, что стала жертвой мошенников, только после того, как передала подставному курьеру, которым был 21-летний тюменец 200 тысяч рублей.

Парень, когда соглашался на аферу, планировал оставить себе часть денег в качестве вознаграждения. Но в результате он обсчитался и всю сумму перевёл злоумышленникам. В отношении студента возбуждено уголовное дело.

Серийный мошенник поплатится за обман 13 тюменцев
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 26-летнего менеджера строительной компании осудят за 13 эпизодов мошенничества и кражу в Тюмени.

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