Юный тюменец отдал краденные деньги мошенникам

Тюменка поняла, что стала жертвой мошенников, только после того, как передала подставному курьеру, которым был 21-летний тюменец 200 тысяч рублей.



Парень, когда соглашался на аферу, планировал оставить себе часть денег в качестве вознаграждения. Но в результате он обсчитался и всю сумму перевёл злоумышленникам. В отношении студента возбуждено уголовное дело.