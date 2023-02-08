Выиграйте эксклюзивные открытки в стиле Love is и другие призы в «Пятёрочке»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Гости, совершившие покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке получат электронную открытку в стиле популярной серии Love is, отрисованную эксклюзивно для «Пятёрочки». До 20 марта можно собрать коллекцию из 10 эксклюзивных открыток.
Каждый гость имеет шанс выиграть подарочные карты «Пятёрочки» с номиналом 4 000 рублей, Smart телевизор, сертификаты в СПА, отдых в загородном отеле, смартфон. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо обязательно зарегистрировать свой чек на сумму от 450 рублей на сайте actions.5ka.ru.
При наличии в чеке определённых товаров покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров. Среди них: планшеты, умные часы, набор для укладки волос, сертификаты на покупки в магазинах цифровой.
«Пятёрочка» даёт всем друзьям возможность выиграть смартфон 14 поколения. Для этого нужно отправить другу ссылку на участие в акции. Он должен зарегистрироваться и загрузить оплаченный чек.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.
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