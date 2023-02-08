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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Выиграйте эксклюзивные открытки в стиле Love is и другие призы в «Пятёрочке»

8 февраля 2023, 11:14
Фото: ТС "Пятёрочка"

Подарочный период в «Пятёрочке». Выиграйте эксклюзивные открытки в стиле Love is

Сеть магазинов «Пятёрочка» до 20 марта 2023 года проводит акцию с розыгрышем 3 000 призов. Среди них подарочные карты, цифровая и бытовая техника. В акции могут принять участие все покупатели.

Гости, совершившие покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке получат электронную открытку в стиле популярной серии Love is, отрисованную эксклюзивно для «Пятёрочки». До 20 марта можно собрать коллекцию из 10 эксклюзивных открыток.

Каждый гость имеет шанс выиграть подарочные карты «Пятёрочки» с номиналом 4 000 рублей, Smart телевизор, сертификаты в СПА, отдых в загородном отеле, смартфон. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо обязательно зарегистрировать свой чек на сумму от 450 рублей на сайте actions.5ka.ru.

При наличии в чеке определённых товаров покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров. Среди них: планшеты, умные часы, набор для укладки волос, сертификаты на покупки в магазинах цифровой.

«Пятёрочка» даёт всем друзьям возможность выиграть смартфон 14 поколения. Для этого нужно отправить другу ссылку на участие в акции. Он должен зарегистрироваться и загрузить оплаченный чек.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

Реклама. ООО «Агроторг». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе»

«Пятерочка» возглавила рейтинг продуктовых магазинов
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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Работа#Магазин "Пятерочка"
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