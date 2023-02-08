nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 10:27

Published 8 февраля 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Власти Тюменской области и «Круг добра» будут вместе помогать тяжело больным детям

8 февраля 2023, 10:27
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Накануне, 8 февраля, правительство Тюменской области и фонд «Круг добра» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава региона Александр Моор и председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Фонд «Круг добра» создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. В задачах фонда в первую очередь входят организация и финансирование медпомощи и обеспечение маленьких пациентов дефицитными препаратами и техсредствами реабилитации.

За время работы фонда в число его подопечных уже вошел 71 юный житель Тюменской области. За счет средств фонда маленькие тюменцы обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 14 заболеваниям, в том числе со «спинальной мышечной атрофией».

Председатель правления фонда «Круг добра» и губернатор Тюменской области уверены, что результатом соглашения станет ускорение поставок лекарственных препаратов и увеличение эффективности оказания медицинской помощи тяжело больным детям.

Мы убедились, что консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Уверен, что подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом «Круг добра» поможет сделать нашу работу более эффективной и оперативной, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями ощущали теплоту, поддержку и внимание к своей судьбе, — отметил Александр Моор.

Правительство Тюменской области в свою очередь продолжит, как и прежде уделять самое серьезное внимание поддержке жителей региона, страдающих от хронических прогрессирующих редких заболеваний. Необходимую лекарственную терапию в области получают 200 таких пациентов, из них 109 — дети. На эти цели из бюджета региона израсходовано более 150 миллионов рублей.

Кроме того, за счет средств бюджета Тюменской области дети с сахарным диабетом обеспечиваются системами мониторинга глюкозы, а ребята с паллиативным статусом — медицинскими изделиями для использования в домашних условиях.

 

 

Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сегодня, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Сегодня, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Сегодня, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Сегодня, 08:07
Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде
Сегодня, 10:15