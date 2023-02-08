Власти Тюменской области и «Круг добра» будут вместе помогать тяжело больным детям

Posted 8 февраля 10:27
Published 8 февраля 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Фонд «Круг добра» создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. В задачах фонда в первую очередь входят организация и финансирование медпомощи и обеспечение маленьких пациентов дефицитными препаратами и техсредствами реабилитации.
За время работы фонда в число его подопечных уже вошел 71 юный житель Тюменской области. За счет средств фонда маленькие тюменцы обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 14 заболеваниям, в том числе со «спинальной мышечной атрофией».
Председатель правления фонда «Круг добра» и губернатор Тюменской области уверены, что результатом соглашения станет ускорение поставок лекарственных препаратов и увеличение эффективности оказания медицинской помощи тяжело больным детям.
Мы убедились, что консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Уверен, что подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом «Круг добра» поможет сделать нашу работу более эффективной и оперативной, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями ощущали теплоту, поддержку и внимание к своей судьбе, — отметил Александр Моор.
Правительство Тюменской области в свою очередь продолжит, как и прежде уделять самое серьезное внимание поддержке жителей региона, страдающих от хронических прогрессирующих редких заболеваний. Необходимую лекарственную терапию в области получают 200 таких пациентов, из них 109 — дети. На эти цели из бюджета региона израсходовано более 150 миллионов рублей.
Кроме того, за счет средств бюджета Тюменской области дети с сахарным диабетом обеспечиваются системами мониторинга глюкозы, а ребята с паллиативным статусом — медицинскими изделиями для использования в домашних условиях.