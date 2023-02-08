Власти Тюменской области и «Круг добра» будут вместе помогать тяжело больным детям

Мы убедились, что консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Уверен, что подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом «Круг добра» поможет сделать нашу работу более эффективной и оперативной, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями ощущали теплоту, поддержку и внимание к своей судьбе, — отметил Александр Моор.