Ветеринар назвал породы собак, которые нельзя использовать в качестве сторожевых

Как сообщает NEWS.ru, эксперт подчеркнул, что эти породы от природы крайне коммуникабельны, а агрессию могут проявлять, только защищая себя. Хаски и маламуты практически никогда не нападают на людей, так как их вывели для тягловых упряжек. Территориального инстинкта у них также нет. Этих четвероногих лучше содержать в стае, потому что они очень общительны и активны. От хозяина они будут требовать много внимания.