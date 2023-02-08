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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Ветеринар назвал породы собак, которые нельзя использовать в качестве сторожевых

8 февраля 2023, 15:40
Собаки северных пород – хаски и маламуты – выведены для езды в упряжке, поэтому их практически невозможно выдрессировать для охраны. Такие питомцы не имеют инстинкта защиты территории, о чем в интервью с NEWS.ru поведал ветеринар Богдан Галкин.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт подчеркнул, что эти породы от природы крайне коммуникабельны, а агрессию могут проявлять, только защищая себя. Хаски и маламуты практически никогда не нападают на людей, так как их вывели для тягловых упряжек. Территориального инстинкта у них также нет. Этих четвероногих лучше содержать в стае, потому что они очень общительны и активны. От хозяина они будут требовать много внимания.

Собеседник издания не отрицает, что редкие исключения все же существуют. Некоторые владельцы хаски и маламутов держат их на привязи, а питомцы при этом отлично справляются с ролью защитника. Однако ветеринар подчеркивает, что приучить таким образом собаку практически невозможно. Молодой активный пес, скорее всего, попросту сгрызет от скуки свою будку, сделает подкоп и сбежит из вольера.

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