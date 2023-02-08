В январе тюменцы записались на прием к врачу через «Телемед» более 26 тысяч раз

Posted 8 февраля 12:16
Published 8 февраля 12:16
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Также у тюменцев популярна услуга «Электронная очередь»: в январе электронные талоны в мобильном приложении оформили более 1400 раз.
Всего же за 2022 год жители региона воспользовались приложением «Телемед 72» 328 тыс. раз. По сравнению с 2021 годом число записей на приём к врачу выросло в 3,4 раза.
«Телемед 72» постоянно обновляется и улучшается с учетом пожеланий пользователей. Так, за прошедший год была оптимизирована схема записи на приём к врачу, реализована возможность записи в лист ожидания при отсутствии записи к врачу необходимой специальности, отображение фиксированного списка врачей при выборе направления, налажен порядок отображения медицинских организаций и т. д.
Количество активных пользователей за 2022 год выросло в 146% и превысило отметку 88 тыс. Из них большинство пользователей с андроидов — 70 тыс.
В Тюменской области уже несколько лет реализуется региональная программа цифровой трансформации. В ее рамках до 2024 в регионе будет реализовано 49 проектов в сфере цифровизации. Программа цифровой трансформации разрабатывалась в соответствии с интересами и потребностями области в таких направлений, как государственное управление, здравоохранение, образование и наука, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера.
Сейчас самые популярные приложения у тюменцев — это «Мой терапевт 72», «Телемед 72», «ЖКХ 72», «Образование 72». Скачать бесплатно их можно в магазине Rustore.