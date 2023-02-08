В январе тюменцы записались на прием к врачу через «Телемед» более 26 тысяч раз

В Тюменской области уже несколько лет реализуется региональная программа цифровой трансформации. В ее рамках до 2024 в регионе будет реализовано 49 проектов в сфере цифровизации. Программа цифровой трансформации разрабатывалась в соответствии с интересами и потребностями области в таких направлений, как государственное управление, здравоохранение, образование и наука, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера.