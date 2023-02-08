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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Тюменской области протестировали видеосервис для работодателей

8 февраля 2023, 07:26
Фото: 1MI

В Тюменской области проходит тестирование сервиса для работодателей «Видеовакансия»

Специалисты Кадрового центра «Работа России»совместно с работодателем готовы записать ролик о свободном рабочем месте. Сценарий разрабатывается индивидуально, монтаж кадровая служба берет на себя.
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Тюмень

Отмечается, что преимущество нового подхода в том, что с помощью видео можно сразу показать соискателю организацию рабочего пространства, возможности карьерного роста и познакомить его с коллективом.

Пока что воспользоваться такой услугой только работодатели Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района.

Но одно из предприятий уже использовало эту возможность. Видеовакансию разработали на Тобольском пассажирском автопредприятии.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что, по данным сайта SuperJob, у тюменских форм растёт потребность в начальниках, представителях и водителях. Только по этим вакансиям набралось 1584 объявления о работе.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа#Тюмень#Тюменская область
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