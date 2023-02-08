В Тюменской области протестировали видеосервис для работодателей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Отмечается, что преимущество нового подхода в том, что с помощью видео можно сразу показать соискателю организацию рабочего пространства, возможности карьерного роста и познакомить его с коллективом.
Пока что воспользоваться такой услугой только работодатели Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района.
Но одно из предприятий уже использовало эту возможность. Видеовакансию разработали на Тобольском пассажирском автопредприятии.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что, по данным сайта SuperJob, у тюменских форм растёт потребность в начальниках, представителях и водителях. Только по этим вакансиям набралось 1584 объявления о работе.