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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Тюмени вновь расширят зону платной парковки

8 февраля 2023, 07:47
Фото: nashgorod.ru

В центре Тюмени в зону платных парковок будут включены еще три улицы

В понедельник в Тюмени начала работу новая зона платных парковок, но уже сегодня сообщается о ее расширении. Информацией об этом Денис Квитко поделился с 72.RU.
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Тюмень
«В эту зону войдет сравнительно небольшой участок на улицах Герцена, Урицкого, Малыгина», — сообщил изданию чиновник.

К тому же, по заявлению заведующего кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта ТИУ Дмитрия Захарова, уровень загрузки на тюменских ключевых магистральных улицах в часы пик доходит до 150%.

«Необходимо понимать, что концепция развития парковочного пространства при определении новых мест подразумевает соответствие определенным критериям. Например, это должна быть сформированная зона, загруженная в течение трёх месяцев больше чем на 85%. Территория микрорайонов для расширения платного паркинга не рассматривается», — рассказал заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.
В центре Тюмени из-за платных парковок люди не могут пройтись во дворе пешком
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Ранее «Наш город» рассказывал о плюсах введения в городе платного парковочного пространства. В их число вошли забота об экологии и экономия личных средств. Также профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Алексей Савватеев подсчитал, какую плату нужно брать с тюменских водителей, чтобы они пользовались платными парковками, но не ощущали серьезного урона по кошельку.

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители#Жалобы#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Алиса Вернер
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