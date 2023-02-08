В Тюмени вновь расширят зону платной парковки

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
«В эту зону войдет сравнительно небольшой участок на улицах Герцена, Урицкого, Малыгина», — сообщил изданию чиновник.
К тому же, по заявлению заведующего кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта ТИУ Дмитрия Захарова, уровень загрузки на тюменских ключевых магистральных улицах в часы пик доходит до 150%.
«Необходимо понимать, что концепция развития парковочного пространства при определении новых мест подразумевает соответствие определенным критериям. Например, это должна быть сформированная зона, загруженная в течение трёх месяцев больше чем на 85%. Территория микрорайонов для расширения платного паркинга не рассматривается», — рассказал заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.
Ранее «Наш город» рассказывал о плюсах введения в городе платного парковочного пространства. В их число вошли забота об экологии и экономия личных средств. Также профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Алексей Савватеев подсчитал, какую плату нужно брать с тюменских водителей, чтобы они пользовались платными парковками, но не ощущали серьезного урона по кошельку.