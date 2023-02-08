В Тюмени вновь расширят зону платной парковки

Ранее «Наш город» рассказывал о плюсах введения в городе платного парковочного пространства. В их число вошли забота об экологии и экономия личных средств. Также профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Алексей Савватеев подсчитал, какую плату нужно брать с тюменских водителей, чтобы они пользовались платными парковками, но не ощущали серьезного урона по кошельку.