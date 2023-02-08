В Тюмени перекроют Рощинское шоссе

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
«В связи с проведением мероприятий, посвященных открытой Всероссийской массовой лыжной гонке „Лыжня России“, на автомобильной дороге по проезду от дома № 2, корпус 13 до дома № 2, корпус 16 по Рощинскому шоссе 11 февраля с 07:30 до 16 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств», — сообщили «Нашему городу» в департаменте.
Также участников дорожного движения просят обращать особое внимание на дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут в субботу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 23 февраля тюменским водителям вновь придется проявить особое внимание и продумать схемы объезда, так как в День защитника Отечества будет перекрыта улица Ставропольская.