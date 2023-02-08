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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Тюмени перекроют Рощинское шоссе

8 февраля 2023, 09:12
Фото: 1MI

Из-за проведения лыжных гонок в Тюмени перекроют Рощинское шоссе

О перекрытии дорог в связи с проведением «Лыжни России» сообщают в Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Сюжет
Тюмень
«В связи с проведением мероприятий, посвященных открытой Всероссийской массовой лыжной гонке „Лыжня России“, на автомобильной дороге по проезду от дома № 2, корпус 13 до дома № 2, корпус 16 по Рощинскому шоссе 11 февраля с 07:30 до 16 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств», — сообщили «Нашему городу» в департаменте.
Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Также участников дорожного движения просят обращать особое внимание на дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут в субботу.

21 февраля в тюмени перекроют улицу Ставропольскую
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 23 февраля тюменским водителям вновь придется проявить особое внимание и продумать схемы объезда, так как в День защитника Отечества будет перекрыта улица Ставропольская.

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Алиса Вернер
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