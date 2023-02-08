В Тюмени на Ватутина наркоманы частично разобрали железную дверь. Видео

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
«На Ватутина опять закладку искали, дверь разобрали на запчасти», - сообщается в одной из групп Viber.
Дверь разбирали почти 3 минуты.
В ноябре «Наш город» отмечал, что на улице Дамбовской, 25, к. 1, хулиганы портят подъезд. Неизвестные сдирают утеплитель около дверей и изоляцию. Подписчики паблика «ЧС Тюмень» отмечают, что этот дом недавно ввели в эксплуатацию. Возможно, здание облюбовали местные наркоманы.