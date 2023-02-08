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Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

В Тюмени на Ватутина наркоманы частично разобрали железную дверь. Видео

8 февраля 2023, 19:09
Фото: 1MI

На улице Ватутина наркоманы частично разобрали железную дверь. Видео

В областной столице в жилом доме на улице Ватутина наркоман искал закладку. По данным «Нашего города», частично мужчина разобрал дверь в подъезд и просто ушел.
Видео: 1MI
«На Ватутина опять закладку искали, дверь разобрали на запчасти», - сообщается в одной из групп Viber.

Дверь разбирали почти 3 минуты. 

В ноябре «Наш город» отмечал, что на улице Дамбовской, 25, к. 1, хулиганы портят подъезд. Неизвестные сдирают утеплитель около дверей и изоляцию. Подписчики паблика «ЧС Тюмень» отмечают, что этот дом недавно ввели в эксплуатацию. Возможно, здание облюбовали местные наркоманы.

В новом доме на Дамбовской в Тюмени неизвестные портят подъезд. Лифты часто ломаются
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Работа#Жалобы#Погода#Происшествия#Видео
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