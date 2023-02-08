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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

В Тюмени может появиться улица Героя России

8 февраля 2023, 05:13
Фото: 1MI

В Тюмени может появиться улица Героя России, погибшего в ходе спецоперации в Херсоне

Вопрос о присвоении улицы имени героя решится на ближайшем заседании комиссии по топонимике. Как показывает практика, чаще всего такие предложение получают 100% поддержку членов комиссии.
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Тюмень

Улица имени Жумабая Раизова может появиться в районе новой застройке на Московском тракте. Инициативу выдвинули участники общественной организации «Союз десантников».

Известно, что Жумабай Раизов был участником СВО. Он был командиром десантно-штурмовой роты. Но получил смертельное ранение в ходе атаки противника в районе села Андреевка Херсонской области.

Звание героя мужчине присвоили посмертно.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Ленинский районный суд уже поступило уголовное дело в отношении двух молодых тюменцев, которых обвиняют в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы РФ.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Тюмень#Тюменская область
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