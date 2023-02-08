В Тюмени может появиться улица Героя России

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Улица имени Жумабая Раизова может появиться в районе новой застройке на Московском тракте. Инициативу выдвинули участники общественной организации «Союз десантников».
Известно, что Жумабай Раизов был участником СВО. Он был командиром десантно-штурмовой роты. Но получил смертельное ранение в ходе атаки противника в районе села Андреевка Херсонской области.
Звание героя мужчине присвоили посмертно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Ленинский районный суд уже поступило уголовное дело в отношении двух молодых тюменцев, которых обвиняют в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы РФ.