В Тюмени частично перекроют улицы Береговая и Щербакова

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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В это время пройдёт фестиваль «Спецоперация Лед».
«Движение будет прекращено на улицах Береговая на участке от ул. Ангарской до ул. Красноармейской; улице Щербакова на участке от ул. Большой Заречной до ул. Береговой», - сообщает администрация города.
Для объезда предлагается использовать улицы Большая Заречная, Красноармейская, Ангарская.
Ранее «Наш город» сообщал, что по Рощинскому шоссе 11 февраля с 07:30 до 16 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств.