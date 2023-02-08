В Тюмени частично перекроют улицы Береговая и Щербакова

Улицы Береговая и Щербакова в Тюмени перекроют на 23 февраля

В областной столице 23 февраля в период с 06:30 до 18 часов будет прекращено движение по автомобильным дорогам в районе моста Влюблённых, сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».