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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Тюмени частично перекроют улицы Береговая и Щербакова

8 февраля 2023, 12:44
Фото: 1MI

Улицы Береговая и Щербакова в Тюмени перекроют на 23 февраля

В областной столице 23 февраля в период с 06:30 до 18 часов будет прекращено движение по автомобильным дорогам в районе моста Влюблённых, сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

В это время пройдёт фестиваль «Спецоперация Лед».

«Движение будет прекращено на улицах Береговая на участке от ул. Ангарской до ул. Красноармейской; улице Щербакова на участке от ул. Большой Заречной до ул. Береговой», - сообщает администрация города.

Для объезда предлагается использовать улицы Большая Заречная, Красноармейская, Ангарская.

Ранее «Наш город» сообщал, что по Рощинскому шоссе 11 февраля с 07:30 до 16 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств.

В Тюмени перекроют Рощинское шоссе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Экономика#Водители#Погода#Безопасность на дорогах
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