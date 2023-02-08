В Тюмень идет дым из соседней области

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
«Сейчас на трассе в районе Камышлова и Тугулыма задымление уже. Воняет», — сообщил источник.
Вчера сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области взяли несколько проб воздуха в ряде округов Тюмени на содержание вредных веществ и проверили их в лаборатории. Как оказалось, ПДК вредных веществ в пробах превышена не была.
Однако неизвестно, как на тюменский воздух повлияют сегодняшние веяния из Свердловской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что качество воздуха в Тюмени сейчас нормальное, но концентрация вредных веществ в 1,2 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения.