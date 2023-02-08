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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В Тюмень идет дым из соседней области

8 февраля 2023, 04:52
Фото: nashgorod.ru

В Тюмень придёт дым от торфяных пожаров из Свердловской области

Скоро тюменцы снова почувствуют раздражающий запах гари. Дым уже подбирается к Тюменской области, об этом сообщает источник «Нашего города».
Сюжет
Тюмень
«Сейчас на трассе в районе Камышлова и Тугулыма задымление уже. Воняет», — сообщил источник.

Вчера сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области взяли несколько проб воздуха в ряде округов Тюмени на содержание вредных веществ и проверили их в лаборатории. Как оказалось, ПДК вредных веществ в пробах превышена не была.

Однако неизвестно, как на тюменский воздух повлияют сегодняшние веяния из Свердловской области.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что качество воздуха в Тюмени сейчас нормальное, но концентрация вредных веществ в 1,2 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения.

#Алиса Вернер#Дым#Неприятный запах#Пожар#Пожары#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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