В Тюмень идет дым из соседней области

Вчера сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области взяли несколько проб воздуха в ряде округов Тюмени на содержание вредных веществ и проверили их в лаборатории. Как оказалось, ПДК вредных веществ в пробах превышена не была.