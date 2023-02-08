В Рощино задерживаются сразу 4 рейса. Один из них по новому направлению из Шри-Ланки

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Рейс № ZF 3860, самолёт «Боинг» - 757
Сегодня почти на 2,5 часа задерживается самолёт Ан-24 Красноселькуп – Тюмень. Рейс № ЮЭ 346 прибудет в 18:21. Почти на час опаздывает самолёт Utair следующий маршрутом Сургут – Тюмень.
Лайнер Bombardier компании ЮВТ АЭРО прибудет в Тюмень только к 23:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам с этой недели доступны новые рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Полёты возможны только по турпутёвкам.