В Рощино задерживаются сразу 4 рейса. Один из них по новому направлению из Шри-Ланки

Сразу 4 рейса задерживаются в аэропорту Рощино. Один из них из Шри-Ланки

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, 8 февраля задерживается прибытие сразу 4 рейсов. В частности опаздывает самолёт компании Azur Air из Шри-Ланки (Коломбо), он прибудет в областную столицу сегодня к 20:03 (на 1 час позже).