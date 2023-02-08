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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Рощино задерживаются сразу 4 рейса. Один из них по новому направлению из Шри-Ланки

8 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI

Сразу 4 рейса задерживаются в аэропорту Рощино. Один из них из Шри-Ланки

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, 8 февраля задерживается прибытие сразу 4 рейсов. В частности опаздывает самолёт компании Azur Air из Шри-Ланки (Коломбо), он прибудет в областную столицу сегодня к 20:03 (на 1 час позже).
Фото: Скрин онлайн-табло Рощино

Рейс № ZF 3860, самолёт «Боинг» - 757

Сегодня почти на 2,5 часа задерживается самолёт Ан-24 Красноселькуп – Тюмень. Рейс № ЮЭ 346 прибудет в 18:21. Почти на час опаздывает самолёт Utair следующий маршрутом Сургут – Тюмень.

Лайнер Bombardier компании ЮВТ АЭРО прибудет в Тюмень только к 23:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам с этой недели доступны новые рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Полёты возможны только по турпутёвкам.

Новые чартеры из Тюмени на Шри-Ланку будут доступны тюменцам с седьмого февраля
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Рощино#Аэропорт Рощино#Погода#Экономика#Деньги#Тюменцы
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