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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В феврале стоимость тюменских квартир прекратила расти

8 февраля 2023, 10:15
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость квартир прекратила расти

По данным сайта объявлений «Авито», в областной столице стоимость квадратного метра составляет около 100 000 рублей. Уровень цен примерно равен показателям декабря 2022 года.
Фото: Авито

На вторичном рынке недвижимости квадратный метр жилья практически не дорожает. На 8 февраля, «квадрат» однокомнатной квартиры стоит около 110 тысяч рублей. Трёхкомнатные продаются по 80 – 90 тысяч.

В городе продолжают вводить новостройки, но продавцы квартир готовы снижать цены. Общий спрос на рынке недвижимости пока низкий.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей. Столько стоят объекты недвижимости на улице Розы Люксембург, д. 1.

В Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Работа#Дороги#Продажа недвижимости#Александр Мязин
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