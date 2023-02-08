В феврале стоимость тюменских квартир прекратила расти

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
На вторичном рынке недвижимости квадратный метр жилья практически не дорожает. На 8 февраля, «квадрат» однокомнатной квартиры стоит около 110 тысяч рублей. Трёхкомнатные продаются по 80 – 90 тысяч.
В городе продолжают вводить новостройки, но продавцы квартир готовы снижать цены. Общий спрос на рынке недвижимости пока низкий.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске самые дорогие квартиры стоят 25 млн рублей. Столько стоят объекты недвижимости на улице Розы Люксембург, д. 1.