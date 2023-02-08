В 2023 году РЭО выделит 60 млрд рублей на строительство комплексов по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Сумма облигационных займов со стороны оператора оценивается в 60 миллиардов рублей при общем объеме инвестиций в 90 миллиардов рублей, пишет newsnn.ru.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в течение 2023 года компания будет предоставлять займы из средств от выпуска облигаций. Таким способом будет профинансировано порядка восемнадцати инвестпроектов. На территории двадцати регионов России появятся новые комплексы по сортировке и переработке мусора и объекты размещения в составе КПО, общая годовая мощность которых составит примерно 7 миллионов тонн обработки твердых коммунальных отходов (ТКО).
Буцаев рассказал, что компания зарегистрировала программу облигаций на 100 миллиардов рублей. Он отметил повышенный спрос на данную меру поддержки. Это связано с тем, что в ее основе лежит механизм финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям РЭО из бюджета федпроекта «Комплексная система ТКО» в размере 90% от ключевой ставки Центробанка. Такая схема позволяет инвесторам получить заем на создание инфраструктуры в сфере мусоропереработки по ставке около 6% годовых. Данные меры согласуются с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Сейчас идет работа над перечнем инвестпроектов, которые будут профинансированы в 2023 и 2024 годах. Часть из них реализуют в рамках концессий. В прошлом году с участием ППК «РЭО» в десяти регионах РФ было заключено двадцать концессионных соглашений на сумму 42,4 миллиарда рублей.
«В случае реализации проектов через концессионное соглашение обязательства по финансированию таких проектов берут на себя стороны концессионного соглашения. При этом до 95% от стоимости проекта может быть профинансировано из средств займа РЭО, который обеспечивается за счет эмиссии облигаций», - сообщил замгендиректора РЭО Сергей Королев.
У специалистов РЭО можно получить консультации по вопросам, связанным с развитием наилучших практик и технологий, а также их применением на рынке. Отметим, что оператор оказывает поддержку проектам на основе концессионных соглашений, финансируемых за счет средств облигационного займа РЭО, как на стадии подготовки, так и на этапе их реализации.