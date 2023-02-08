В 2023 году РЭО выделит 60 млрд рублей на строительство комплексов по обращению с ТКО

Буцаев рассказал, что компания зарегистрировала программу облигаций на 100 миллиардов рублей. Он отметил повышенный спрос на данную меру поддержки. Это связано с тем, что в ее основе лежит механизм финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям РЭО из бюджета федпроекта «Комплексная система ТКО» в размере 90% от ключевой ставки Центробанка. Такая схема позволяет инвесторам получить заем на создание инфраструктуры в сфере мусоропереработки по ставке около 6% годовых. Данные меры согласуются с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».