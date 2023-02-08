«Уватнефтегаз» допустил розлив нефти в лесу и заплатит за это 96 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По подсчетам специалистов Росприроднадзора, окружающей среде был причинен вред на сумму в 96 525 000 рублей, которую, по решению суда, компания теперь должна возместить.
В августе 2021 года в процессе хозяйственной деятельности на объекте, где работы вел «РН-Уватнефтегаз», по земле разлились нефтепродукты. После чего земля стала непригодной для использования.
В добровольном порядке компания возмещать ущерб не захотела. А потому взыскивать денежные средства пришлось через суд.
«Определением Арбитражного суда Тюменской области от 03 февраля 2023 года рассмотрение дела назначено на 04 апреля 2023 года», — сообщают в объединенной пресс-службе судов тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ушедшем году самую высокую зарплату в 2022 году традиционно получали специалисты сферы добычи нефти и газа — 170,5 тысяч рублей.