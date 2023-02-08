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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

«Уватнефтегаз» допустил розлив нефти в лесу и заплатит за это 96 миллионов рублей

8 февраля 2023, 04:38

На тюменскую структуру «Роснефти» подали в суд из-за разлива нефти на 96 млн рублей

Росприроднадзор обратился в суд с жалобой на нефтяную компанию. Защитники природы заметили, что был допущен розлив нефтесодержащей жидкости в районе трубопровода одного из месторождений, находящегося в Уватском районе Тюменской области
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Суд

По подсчетам специалистов Росприроднадзора, окружающей среде был причинен вред на сумму в 96 525 000 рублей, которую, по решению суда, компания теперь должна возместить.

В августе 2021 года в процессе хозяйственной деятельности на объекте, где работы вел «РН-Уватнефтегаз», по земле разлились нефтепродукты. После чего земля стала непригодной для использования.

В добровольном порядке компания возмещать ущерб не захотела. А потому взыскивать денежные средства пришлось через суд.

«Определением Арбитражного суда Тюменской области от 03 февраля 2023 года рассмотрение дела назначено на 04 апреля 2023 года», — сообщают в объединенной пресс-службе судов тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ушедшем году самую высокую зарплату в 2022 году традиционно получали специалисты сферы добычи нефти и газа — 170,5 тысяч рублей.

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