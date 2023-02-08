«Уватнефтегаз» допустил розлив нефти в лесу и заплатит за это 96 миллионов рублей

На тюменскую структуру «Роснефти» подали в суд из-за разлива нефти на 96 млн рублей

Росприроднадзор обратился в суд с жалобой на нефтяную компанию. Защитники природы заметили, что был допущен розлив нефтесодержащей жидкости в районе трубопровода одного из месторождений, находящегося в Уватском районе Тюменской области

Сюжет Суд