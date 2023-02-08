У тюменца изъяли автомобиль Ford в доход государства за пьяную езду

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:45
«В ноябре 2022 года обвиняемый у себя дома в с. Новопетрово Аромашевского района употреблял спиртное. Когда алкоголь закончился он поехал в соседнюю деревню за спиртным. Двигаясь на автомобиле FORD FUSION, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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