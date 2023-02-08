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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

У тюменца изъяли автомобиль Ford в доход государства за пьяную езду

8 февраля 2023, 10:45
Фото: ГИБДД

Суд изъял у тюменца Ford за неоднократную пьяную езду

Тюменский суд изъял у мужчины автомобиль Ford. Решение вынесено по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался за пьянство за рулём.
«В ноябре 2022 года обвиняемый у себя дома в с. Новопетрово Аромашевского района употреблял спиртное. Когда алкоголь закончился он поехал в соседнюю деревню за спиртным. Двигаясь на автомобиле FORD FUSION, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Мужчине назначили 240 часов общественных работ и лишили ВУ.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня ночью сотрудники ГИБДД остановили 21-летнего тюменца, который вёз друга домой. Алкотестер показал 0,12 мг.

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#Александр Мязин#Общество#Дороги#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Погода#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Работа
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