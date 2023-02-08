У тюменца изъяли автомобиль Ford в доход государства за пьяную езду

Суд изъял у тюменца Ford за неоднократную пьяную езду

Тюменский суд изъял у мужчины автомобиль Ford. Решение вынесено по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался за пьянство за рулём.