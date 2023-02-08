У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»

В течение двух дней на площадке «ЗАГОРОД ЭКСПО» будет работать лекторий. Перед посетителями выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте. В конце каждого выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта, а также приобрести некоторые товары, которые будут распродаваться экспонентами по очень выгодным ценам.