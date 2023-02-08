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Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»

8 февраля 2023, 04:30
Фото: ЗАГОРОД ЭКСПО
Как купить землю, построить дом, сделать ремонт и при этом сэкономить? Узнайте на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО» 18-19 февраля в Тюменском технопарке.

Более 50 компаний представят свои товары и услуги, 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.

Накануне строительного сезона в Тюмени пройдет выставка «ЗАГОРОД ЭКСПО». Среди участников – девелоперы и застройщики загородной недвижимости, производители строительных, отделочных материалов и мебели, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры. За 2 дня работы выставки тюменцы и гости нашего города смогут посетить более 50 тематических стендов.

«Зачем идти на выставку, если все можно заказать в интернете? Если вы подумываете о покупке или строительстве собственного дома, хотите создать на даче уютное место для отдыха, планируете ремонт, то одного сайта и робота, отвечающего вам в чате, мало! Люди идут на выставку за вдохновением. Ходят по стендам участников, изучают тренды и интересные идеи. Знакомятся не только с продукцией и услугами, но и людьми, которые их создают и продают. Задают им вопросы, оценивают профессиональную компетентность. Многим важно почувствовать, можно ли доверять специалисту перед тем, как иметь с ним дело», - комментирует Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки.
Фото: ЗАГОРОД ЭКСПО

На «ЗАГОРОД ЭКСПО» посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов. Вы увидите новые разработки, которыми компании-участники планируют удивлять посетителей. Кроме того, образцы можно будет потрогать, познакомиться с устройством и функционалом, задать вопросы производителям. В период работы выставки у вас появится возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом будут отвечать вашим потребностям.

Фото: ЗАГОРОД ЭКСПО

В течение двух дней на площадке «ЗАГОРОД ЭКСПО» будет работать лекторий. Перед посетителями выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте. В конце каждого выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта, а также приобрести некоторые товары, которые будут распродаваться экспонентами по очень выгодным ценам. 

Фото: ЗАГОРОД ЭКСПО

Список участников, расписание выставки и регистрация посетителей: https://zagorod.site/

Встречаемся:

18 февраля (суббота) с 10:00 до 18:00 часов

19 февраля (воскресенье) с 10:00 до 18:00 часов

Тюменский технопарк, ул. Республики, 142

Вход свободный.

Реклама. ИП Осипова К.С. В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

#Анна Доронина#Недвижимость#Тюмень
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