Тюменцам пришли уведомления о будущей пенсии

Более 318 тысяч жителей Тюменской области получили уведомления о будущей пенсии

С начала 2022 года уведомления о пенсии получили 155 тысяч мужчин с 45 лет и 163 тысячи женщин от 40 лет. Сообщение поступали в личный кабинет на портале «Госуслуги».

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