Тюменцам пришли уведомления о будущей пенсии

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В письме содержится информация об объеме пенсионных накоплений и сведения об условиях выхода на страховую пенсию по старости.
Такие рассылки организуются раз в три года, чтобы помочь жителям заранее оценить свой пенсионный запас и, в случае необходимости, скорректировать получение последующий выплат.
«Получив эту информацию, граждане смогут проверить переданные
работодателями сведения и заранее оценить, все ли параметры были учтены. Для этого
необходимо сформировать выписку из индивидуального лицевого счета в Личном
кабинете на официальном сайте СФР или на портале госуслуг», — сообщали «Нашему городу» начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Отделения СФР по Тюменской области Ирина Уткина.
Она также отмечает, что при получении сведений, которые вызывают сомнение, стоит подать заявление об их корректировке. Сделать это можно также на портале «Госуслуги».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, какие выплаты хотели бы получать тюменцы после выхода на пенсию.