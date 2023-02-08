Тюменцам не нравится состояние городских маршруток

Жители Тюмени жалуются на состояние городских маршруток

Читатели тг-канала «Тюмень №1» жалуются на состояние городских маршруток. Тут много грязи, а скотчем прикрепляют чехлы на сидения. Состояние транспорта перед рейсом оставляет желать лучшего.