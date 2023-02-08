Тюменцам не нравится состояние городских маршруток

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
«В этом состоянии маршрутка 66 гос. номер АО 881 с раннего утра, загрязниться ещё не успела. Скотч на сидениях, грязь. Кто должен проверять состояние транспорта?», - отмечает подписчик тг-канала «Тюмень №1».
В комментариях к записи горожане подчёркивают, что проверяющие органы должны контролировать транспорт обслуживающий население.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских автобусах много грязи из-за пакетов и сумок.