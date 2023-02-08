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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Тюменцам не нравится состояние городских маршруток

8 февраля 2023, 14:18
Фото: тг-канал "Тюмень №1"

Жители Тюмени жалуются на состояние городских маршруток

Читатели тг-канала «Тюмень №1» жалуются на состояние городских маршруток. Тут много грязи, а скотчем прикрепляют чехлы на сидения. Состояние транспорта перед рейсом оставляет желать лучшего.
«В этом состоянии маршрутка 66 гос. номер АО 881 с раннего утра, загрязниться ещё не успела. Скотч на сидениях, грязь. Кто должен проверять состояние транспорта?», - отмечает подписчик тг-канала «Тюмень №1».

В комментариях к записи горожане подчёркивают, что проверяющие органы должны контролировать транспорт обслуживающий население.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских автобусах много грязи из-за пакетов и сумок.

В тюменских автобусах грязные сиденья из-за пакетов и сумок
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Экономика#Водители#Жалобы#Работа
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