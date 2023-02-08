Тюменский турнир лиги RCC покажут в прямом эфире

Первый в Тюмени турнир по смешанным единоборствам от лиги RCC покажут в прямом эфире

Впервые в Тюменской области пройдет турнир по смешанным единоборствам от лиги RCC. За ходом состязаний можно будет посмотреть в прямом эфире, по телеканалу UDAR, а также вживую — в СК «Центральный».

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