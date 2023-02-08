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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Тюменский турнир лиги RCC покажут в прямом эфире

8 февраля 2023, 07:54
Фото: Информационный центра Правительства ТО

Первый в Тюмени турнир по смешанным единоборствам от лиги RCC покажут в прямом эфире

Впервые в Тюменской области пройдет турнир по смешанным единоборствам от лиги RCC. За ходом состязаний можно будет посмотреть в прямом эфире, по телеканалу UDAR, а также вживую — в СК «Центральный».
Сюжет
Тюмень

Известные бойцы прибыли в Тюмень минувшей ночью и уже готовятся в боям. В их число входят курганец Денис Лаврентьев и тюменцы Алексей Кунченко и Роман Мухамедшин.

Стоит указать, что турнир по ММА объединит 14 поединков, в главном из которых сойдутся тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области проходит тестирование сервиса для работодателей «Видеовакансия».

#Общество#Новости тюмени#Спорт#Спортсмены#Бои без правил#Алиса Вернер#Тюмень
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