Тюменский турнир лиги RCC покажут в прямом эфире

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Известные бойцы прибыли в Тюмень минувшей ночью и уже готовятся в боям. В их число входят курганец Денис Лаврентьев и тюменцы Алексей Кунченко и Роман Мухамедшин.
Стоит указать, что турнир по ММА объединит 14 поединков, в главном из которых сойдутся тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области проходит тестирование сервиса для работодателей «Видеовакансия».