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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:25

Тюменские следователи проводят проверку из-за гибели двух человек в пожаре

8 февраля 2023, 10:25
Фото: 1MI

Следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре двух тюменцев

Следователи СКР проводят проверку по факту гибели сожителей. Всё произошло вчера в Омутинском районе. В ходе тушения частного, деревянного дома, расположенного по улице Чапаева в селе Ситниково обнаружены тела 48-летнего мужчины и 47-летней женщины.

Основная версия возгорания - неосторожное обращение с огнем.

«По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом   СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи  в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера спасатели прибыли на место инцидента, в этот момент полыхала кровля дома.

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#Общество#Тюменцы#Работа#Дела судебные#Погода#Жалобы#Прокуратура#Пожар#Александр Мязин
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