Тюменские следователи проводят проверку из-за гибели двух человек в пожаре

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Основная версия возгорания - неосторожное обращение с огнем.
«По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера спасатели прибыли на место инцидента, в этот момент полыхала кровля дома.