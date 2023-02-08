Тюменские следователи проводят проверку из-за гибели двух человек в пожаре

Следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре двух тюменцев

Следователи СКР проводят проверку по факту гибели сожителей. Всё произошло вчера в Омутинском районе. В ходе тушения частного, деревянного дома, расположенного по улице Чапаева в селе Ситниково обнаружены тела 48-летнего мужчины и 47-летней женщины.