Тюменская область выбилась в лидеры по «гаражной амнистии»

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Всего в Российской Федерации с начала действия закона о «гаражной амнистии» по конец ушедшего года было зарегистрировано 138 510 объектов.
«На 1 февраля текущего года число земельных участков в отношении которых осуществлены государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав в рамках „гаражной амнистии“ составляет уже 2 757», — сообщают в пресс-службе Управления Росреестра по Тюменской области.
Специалисты подвели статистические данные и установили, что общее количество гаражей, в отношении которых осуществлены государственный кадастровый учет или же для которых прошла государственная регистрация прав в рамках «гаражной амнистии» на 1 февраля составило 1 375 единиц. Общая площадь земельных участков под гаражами составляет 66 043 кв. м.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии».