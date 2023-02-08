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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Тюменская область выбилась в лидеры по «гаражной амнистии»

8 февраля 2023, 05:53
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в пятерку лидеров по реализации «гаражной амнистии»

В регионе по итогам 2022 года было зарегистрировано 2 525 земельных участков общей площадью 60 228 квадратных метров.
Сюжет
Тюмень

Всего в Российской Федерации с начала действия закона о «гаражной амнистии» по конец ушедшего года было зарегистрировано 138 510 объектов.

«На 1 февраля текущего года число земельных участков в отношении которых осуществлены государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав в рамках „гаражной амнистии“ составляет уже 2 757», — сообщают в пресс-службе Управления Росреестра по Тюменской области.

Специалисты подвели статистические данные и установили, что общее количество гаражей, в отношении которых осуществлены государственный кадастровый учет или же для которых прошла государственная регистрация прав в рамках «гаражной амнистии» на 1 февраля составило 1 375 единиц. Общая площадь земельных участков под гаражами составляет 66 043 кв. м.

В 2022 году 4 337 земельных участков перешли в собственность по «гаражной амнистии»
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии».

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