Тюменская область выбилась в лидеры по «гаражной амнистии»

Специалисты подвели статистические данные и установили, что общее количество гаражей, в отношении которых осуществлены государственный кадастровый учет или же для которых прошла государственная регистрация прав в рамках «гаражной амнистии» на 1 февраля составило 1 375 единиц. Общая площадь земельных участков под гаражами составляет 66 043 кв. м.