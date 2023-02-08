Тюменка попала в финал шоу «Кондитер»

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Задачей для всех участников последнего выпуска была Кения, с ней должно быть связано произведение кондитерского искусства. Юлия приготовила торт с несколькими начинками в виде кенийских фруктов — ананаса, кокоса и лайма.
Разумеется, не обошлось без критики от громкого и строго Рената Агзамова. Но фирменный фартук девушка все же получила и отправилась в финал, где она должна была повторить торт ведущего и угодить звездному заказчику Андрею Гайдуляну.
К сожалению, в суперфинал тюменке пройти не удалось.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что юный тюменец стал финалистом шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде нефтяной вышки. По словам Константина, торт был сделан из шоколадного бисквита, также в составе присутствует карамель