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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Тюменка попала в финал шоу «Кондитер»

8 февраля 2023, 03:27
Фото: Телеканал "Пятница"

Жительница Тюмени пробилась в финал шоу Рената Агзамова «Кондитер»

32-летняя тюменка Юлия Ростовщикова смогла покорить звездного кондитера Рената Агзамова и других членов жюри тортом собственного приготовления с корзинкой фруктов из Кении.
Сюжет
Тюмень

Задачей для всех участников последнего выпуска была Кения, с ней должно быть связано произведение кондитерского искусства. Юлия приготовила торт с несколькими начинками в виде кенийских фруктов — ананаса, кокоса и лайма.

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Разумеется, не обошлось без критики от громкого и строго Рената Агзамова. Но фирменный фартук девушка все же получила и отправилась в финал, где она должна была повторить торт ведущего и угодить звездному заказчику Андрею Гайдуляну.

К сожалению, в суперфинал тюменке пройти не удалось.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что юный тюменец стал финалистом шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде нефтяной вышки. По словам Константина, торт был сделан из шоколадного бисквита, также в составе присутствует карамель

#Алиса Вернер#Садоводы#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Кондитеры
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