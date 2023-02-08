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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Тюменка получила удар в челюсть после просьбы сделать музыку тише

8 февраля 2023, 08:42
Фото: 1MI

Просившая сделать музыку тише тюменка получила удар в челюсть от соседа

Женщину, получившую в челюсть от соседа доставили в больницу. Оттуда информация об инциденте дошла до сотрудников правоохранительных органов.

В ходе ссоры с соседом пострадала 35–летняя жительница деревни Дударево. У нее диагностировали перелом челюсти.

Полицейские прибыли на место происшествия, чтобы доставить 32-летнего ранее судимого соседа пострадавшей в отделение. Мужчина сообщил, что выпивал в компании друзей под громкую музыку, после чего к его двери пришла соседка и попросила сделать музыку тише. Между соседями завязалась ссор, которая и привела к удару.

Теперь на мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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