Тюменка получила удар в челюсть после просьбы сделать музыку тише

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В ходе ссоры с соседом пострадала 35–летняя жительница деревни Дударево. У нее диагностировали перелом челюсти.
Полицейские прибыли на место происшествия, чтобы доставить 32-летнего ранее судимого соседа пострадавшей в отделение. Мужчина сообщил, что выпивал в компании друзей под громкую музыку, после чего к его двери пришла соседка и попросила сделать музыку тише. Между соседями завязалась ссор, которая и привела к удару.
Теперь на мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 45-летний мужчина на «камри» с красивыми номерами очень любит тонировку. Настолько, что готов регулярно тратить деньги на штрафы. Ему приходилось это делать уже 14 раз.