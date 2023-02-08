Тюменка получила удар в челюсть после просьбы сделать музыку тише

Полицейские прибыли на место происшествия, чтобы доставить 32-летнего ранее судимого соседа пострадавшей в отделение. Мужчина сообщил, что выпивал в компании друзей под громкую музыку, после чего к его двери пришла соседка и попросила сделать музыку тише. Между соседями завязалась ссор, которая и привела к удару.