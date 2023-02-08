Сладковский рецидивист вновь сел пьяным на мотоблок

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Поймали нарушителя закона 18 сентября в поселке Маслянский, где подвыпивший Кихтенко разъезжал за рулем «нечта», сконструированного из мотоблока «Brait BR 220 PG», с задним одноосным прицепом.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина уже несет наказание по административной статье за пьяное вождение без прав. Но, учитывая обстоятельства времяпрепровождения селянина, должных выводов он для себя не сделал.
Но зато в суде мужчина вину признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке.
«Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил Николаю Кихтенко наказание в виде 140 часов обязательных работ с лишением права управлять механическими транспортными средствами на 2 года», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Викуловском районе мужчина ударил мать, чтобы получить деньги на мотоблок. Мужчину лишили свободы на 2 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 4 года.