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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Сладковский рецидивист вновь сел пьяным на мотоблок

8 февраля 2023, 03:55
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина повторно сел пьяным на мотоблок

Сладковский районный суд вынес приговор в отношении Николая Кихтенко, обвиняемого о части 1 статьи 264.1 УК РФ — пьяное вождение во время исполнения наказания. Теперь ему придется 140 часов провести на исправительных работах.
Сюжет
Суд

Поймали нарушителя закона 18 сентября в поселке Маслянский, где подвыпивший Кихтенко разъезжал за рулем «нечта», сконструированного из мотоблока «Brait BR 220 PG», с задним одноосным прицепом.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина уже несет наказание по административной статье за пьяное вождение без прав. Но, учитывая обстоятельства времяпрепровождения селянина, должных выводов он для себя не сделал.

Но зато в суде мужчина вину признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

«Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил Николаю Кихтенко наказание в виде 140 часов обязательных работ с лишением права управлять механическими транспортными средствами на 2 года», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Мужчина ударил мать, чтобы получить деньги на мотоблок
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Викуловском районе мужчина ударил мать, чтобы получить деньги на мотоблок. Мужчину лишили свободы на 2 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 4 года.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Суд#Наказание#ДТП#Жалоба#Общество#Происшествия#Водители#Дела судебные#Правонарушения
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