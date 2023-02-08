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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

«Россети Тюмень» увеличат число резервных источников электроснабжения на 11%

8 февраля 2023, 13:17
Фото: «Россети Тюмень»
До конца 2023 года «Россети Тюмень» приобретут новые резервные источники снабжения электроэнергией на сумму более 70 млн рублей. В частности, арсенал компании пополнят 8 дизель-генераторных станций и 4 передвижные установки обратной трансформации.

В период ремонта ЛЭП и подстанций энергетики с помощью данной техники смогут обеспечить временное энергоснабжение населенных пунктов и социально значимых объектов.

К концу 2023 года общее количество РИСЭ в парке «Россети Тюмень» вырастет до 116 единиц (на 11%). Общая мощность оборудования составит почти 23,5 МВА. Новые резервные источники отправятся в Тюменскую область и ЯНАО. Так, один дизель-генератор мощностью 100 кВт поступит в город Губкинский. Еще семь установок мощностью 630 и 700 кВт распределят в Тюменский, Тобольский, Ишимский и Заводоуковский районы. Специалисты отмечают, что одна такая станция способна обеспечить электроэнергией свыше 40 пятиэтажных домов или один небольшой населенный пункт.

Закупку РИСЭ «Россети Тюмень» проводят в рамках инвестиционной программы. В связи с климатическими особенностями Арктического региона энергетики предъявляют высокие требования к эксплуатационным характеристикам электростанций. Новая техника должна иметь высокую устойчивость к перепадам температур и функционировать даже при минус 50ºС.

#Анна Доронина#Россети Тюмень#Россети
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