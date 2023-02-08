«Россети Тюмень» увеличат число резервных источников электроснабжения на 11%

К концу 2023 года общее количество РИСЭ в парке «Россети Тюмень» вырастет до 116 единиц (на 11%). Общая мощность оборудования составит почти 23,5 МВА. Новые резервные источники отправятся в Тюменскую область и ЯНАО. Так, один дизель-генератор мощностью 100 кВт поступит в город Губкинский. Еще семь установок мощностью 630 и 700 кВт распределят в Тюменский, Тобольский, Ишимский и Заводоуковский районы. Специалисты отмечают, что одна такая станция способна обеспечить электроэнергией свыше 40 пятиэтажных домов или один небольшой населенный пункт.