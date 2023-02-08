Расширение платных парковок в Тюмени, нашли собаку, рост выплат пособий тюменцам

Стоит отметить, что 5 февраля в ОКБ №2 были доставлены двоих мужчин. Один пациент направлен на амбулаторное лечение. Второй отказался от лечения в стационаре. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Водитель автомобиля Porsche Panamera не справился с управлением и слетел с проезжей части дороги. В результате аварии погибла 24-летняя девушка, двое мужчины получили травмы.