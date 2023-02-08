Расширение платных парковок в Тюмени, нашли собаку, рост выплат пособий тюменцам

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
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Updated Сегодня, 18:59
В центре Тюмени в зону платных парковок будут включены еще три улицы.
Уровень загрузки на тюменских ключевых магистральных улицах в часы пик доходит до 150%. В частности, для расширения зоны парковок не рассматривается территория микрорайонов. Это должна быть сформированная зона, загруженная в течение трёх месяцев больше чем на 85%.
С 1 февраля увеличили пособия на детей и выплаты для инвалидов.
Социальный фонд России сообщает, что в регионе прошла индексация ряда соцвыплат, предназначенных семьям с детьми, беременным женщинам, инвалидам и пенсионерам. Материнское пособие равняется 586 947 рублям для первенца (оно выплачивается в течение года) и 775 628 рублям на второго малыша.
Для инвалидов первой группы выплаты составят 4 957 рублей ежемесячно. 3 540 рублей для тех, кто относится ко второй группе, 2 834 рубля — для третьей и 3 540 для детей-инвалидов.
Пропавшую после смертельного ДТП на тюменской трассе собаку Санни нашли волонтеры.
Животное направили в ветеринарную клинику. Собака почти 3 дня находилось в лесу и 8 февраля его нашли.
«32-й км Тюмень - Нижняя Тавда произошло смертельное ДТП, в результате которого одна собака погибла на месте, вторая, басенджи, окрас триколор по имени Санни сбежала в испуге, в сторону п. Карагандинский», - сообщалось в поисковой листовке тюменских волонтёров.
Стоит отметить, что 5 февраля в ОКБ №2 были доставлены двоих мужчин. Один пациент направлен на амбулаторное лечение. Второй отказался от лечения в стационаре. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Водитель автомобиля Porsche Panamera не справился с управлением и слетел с проезжей части дороги. В результате аварии погибла 24-летняя девушка, двое мужчины получили травмы.