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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Подробности смертельного ДТП с Porsche: В тюменском лесу нашли пропавшую собаку Санни

8 февраля 2023, 13:34
Фото: паблик ВК Тюмень | Pet911

Пропавшую после смертельного ДТП на тюменской трассе собаку Санни нашли волонтеры

По данным тюменских волонтёров, в районе посёлка Карагандинский 8 февраля удалось найти собаку Сани. Она сбежала с места смертельной аварии на трассе Тюмень - Нижняя Тавда.

Животное направили в ветеринарную клинику.

«32-й км Тюмень - Нижняя Тавда произошло смертельное ДТП, в результате которого одна собака погибла на месте, вторая, басенджи, окрас триколор по имени Санни сбежала в испуге, в сторону п. Карагандинский», - сообщалось в поисковой листовке тюменских волонтёров.

Cобака почти три дня была в лесу. Авария произошла на трассе в сторону Нижней Тавды 5 февраля. В ней погибла девушка. 8 февраля животное нашли, об этом сообщила тюменка Анастасия Малышева.

Ранее «Наш город» сообщал, что один из пассажиров Porsche, попавший в смертельное ДТП, отказался от госпитализации. Всё произошло на 32-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда.

Пассажиры разбившегося Porsche отказались от госпитализации
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Работа#Жалобы#Дороги#Погода#Александр Мязин
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