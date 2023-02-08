Подробности смертельного ДТП с Porsche: В тюменском лесу нашли пропавшую собаку Санни

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Животное направили в ветеринарную клинику.
«32-й км Тюмень - Нижняя Тавда произошло смертельное ДТП, в результате которого одна собака погибла на месте, вторая, басенджи, окрас триколор по имени Санни сбежала в испуге, в сторону п. Карагандинский», - сообщалось в поисковой листовке тюменских волонтёров.
Cобака почти три дня была в лесу. Авария произошла на трассе в сторону Нижней Тавды 5 февраля. В ней погибла девушка. 8 февраля животное нашли, об этом сообщила тюменка Анастасия Малышева.
Ранее «Наш город» сообщал, что один из пассажиров Porsche, попавший в смертельное ДТП, отказался от госпитализации. Всё произошло на 32-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда.