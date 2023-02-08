Пенсионерку вынудили переписать земельный участок на малознакомую женщину

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Было установлено, что в марте 2022 года заявительница подарила свой земельный участок в садовом товариществе «Надежда-3» малознакомой женщине. Однако акт дарения не был добровольным. злоумышленница оказывала на бабушку давления и обманывала ее.
А значит во время подписания договора пожилая женщина не осознавала и не руководила своими действиями, в связи с чем прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной.
Суд иск удовлетворил. Вдобавок прокуратура организовала собственную проверку.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что более 318 тысяч жителей Тюменской области получили уведомления о будущей пенсии. С начала 2022 года уведомления о пенсии получили 155 тысяч мужчин с 45 лет и 163 тысячи женщин от 40 лет. Сообщение поступали в личный кабинет на портале «Госуслуги».