Молодой тюменец избежал наказания за пьяную езду

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что 21-летний тюменец ез друга домой, но попался инспекторам, дежурившим у дома № 44 на улице Пермякова.
Так как за пьяную езду его было привлечь к ответственности нельзя из-за недостаточного показателя промилле, его привлекли к ответственности только за вождение без водительского удостоверения.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как наказали сладковского рецидивиста, который повторно сел пьяным на мотоблок.