nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Молодой тюменец избежал наказания за пьяную езду

8 февраля 2023, 05:36
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Молодой бесправник разъезжал ночью по Тюмени на «Ладе» в легком опьянении

Показания алкотестера у водителя составили 0,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это незначительно ниже нормы, с которой на водителей составляют административный протокол. Однако безнаказанным молодой парень все равно не уехал.
Сюжет
Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что 21-летний тюменец ез друга домой, но попался инспекторам, дежурившим у дома № 44 на улице Пермякова.

Так как за пьяную езду его было привлечь к ответственности нельзя из-за недостаточного показателя промилле, его привлекли к ответственности только за вождение без водительского удостоверения.

Сладковский рецидивист вновь сел пьяным на мотоблок
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как наказали сладковского рецидивиста, который повторно сел пьяным на мотоблок

#Правонарушения#Автомобилисты#Водители#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Тюмень#Наказание#Дети#Тюменская область#Алиса Вернер
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Сегодня, 04:30
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20