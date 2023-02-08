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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Маршрутный автобус перекрыл движение на Пермякова в Тюмени из-за аварии. Фото

8 февраля 2023, 10:36
Фото: Скрин Авто Тюмень ДТП

Автобус блокировал движение на улице Пермякова в Тюмени из-за аварии. Фото

В областной столице 8 февраля около ТРЦ «Солнечный» столкнулись паркетный внедорожник RAV4 и маршрутный автобус. По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», на улице Пермякова в сторону выезда из города возникла пробка.

О пострадавших не сообщается, на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД. После аварии автобус встал посреди дороги, это осложняет проезд транспорта на Пермякова. Ущерб от ДТП небольшой.

«Эти автобусники ездят как обезумевшие честно говоря, создают аварийные ситуации», - отметила подписчк паблика «Авто Тюмень ДТП» Евгений С.

Ранее «Наш город» сообщал, что молодой бесправник разъезжал ночью по Тюмени на «Ладе» в легком опьянении. Показатель алкотестера составил 0,12 мг – он избежал наказания за пьяную езду.

Молодой тюменец избежал наказания за пьяную езду
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Водители#Жалобы#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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