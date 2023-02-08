Маршрутный автобус перекрыл движение на Пермякова в Тюмени из-за аварии. Фото

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
О пострадавших не сообщается, на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД. После аварии автобус встал посреди дороги, это осложняет проезд транспорта на Пермякова. Ущерб от ДТП небольшой.
«Эти автобусники ездят как обезумевшие честно говоря, создают аварийные ситуации», - отметила подписчк паблика «Авто Тюмень ДТП» Евгений С.
Ранее «Наш город» сообщал, что молодой бесправник разъезжал ночью по Тюмени на «Ладе» в легком опьянении. Показатель алкотестера составил 0,12 мг – он избежал наказания за пьяную езду.