Колбасные заводы испытывают дефицит оболочки для продукции

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как передают “Известия”, после введения санкций против РФ, пленка из ЕС не поставляется. Теперь она идет из Китая по параллельному импорту, но срок доставки составляет 10 месяцев. Заводы вынуждены увеличивать затраты на 25-70%, чтобы запастись товаром на год вперед.
В связи с этим Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил у кабмина пролонгировать на этот год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов.