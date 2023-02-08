nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Колбасные заводы испытывают дефицит оболочки для продукции

Сегодня, 07:06
Российские мясопереработчики заявили о нехватке на рынке упаковки для своей продукции, в частности оболочки для выпуска колбас и сосисок.

Как передают “Известия”, после введения санкций против РФ, пленка из ЕС не поставляется. Теперь она идет из Китая по параллельному импорту, но срок доставки составляет 10 месяцев. Заводы вынуждены увеличивать затраты на 25-70%, чтобы запастись товаром на год вперед.

В связи с этим Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) попросил у кабмина пролонгировать на этот год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов.

Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Сегодня, 04:30
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20