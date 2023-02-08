Колбасные заводы испытывают дефицит оболочки для продукции

Как передают “Известия”, после введения санкций против РФ, пленка из ЕС не поставляется. Теперь она идет из Китая по параллельному импорту, но срок доставки составляет 10 месяцев. Заводы вынуждены увеличивать затраты на 25-70%, чтобы запастись товаром на год вперед.