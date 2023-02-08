Хозяина пса, напавшего на ребенка в Тюмени, не отправили под домашний арест

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«18 января 2023 года около 13 часов 30 минут в лифте дома по улице Верхнетарманской города Тюмени мужчина ослабил поводок своей собаки породы «Американский стаффордширский терьер» которая была без намордника. Собака напала на ребенка 2020 года рождения», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
В начале февраля «Наш город» узнал некоторые подробности инцидента с покусанным собакой 2-летним мальчиком. Хозяином собаки оказался спортсмен из Тобольска.