Хозяина пса, напавшего на ребенка в Тюмени, не отправили под домашний арест

В Тюмени хозяина пса, напавшего на 2-летнего ребенка, не отправили под домашний арест

Тюменца не отправили в СИЗО после нападения его собаки на малыша. В пресс-службе тюменских судов сообщили, что 23-летний Вячеслав Ч. останется на свободе. Он подозревается в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.