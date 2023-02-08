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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:08

Хозяина пса, напавшего на ребенка в Тюмени, не отправили под домашний арест

8 февраля 2023, 11:08
Фото: 1MI

В Тюмени хозяина пса, напавшего на 2-летнего ребенка, не отправили под домашний арест

Тюменца не отправили в СИЗО после нападения его собаки на малыша. В пресс-службе тюменских судов сообщили, что 23-летний Вячеслав Ч. останется на свободе. Он подозревается в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«18 января 2023 года около 13 часов 30 минут в лифте дома по улице Верхнетарманской города Тюмени мужчина ослабил поводок своей собаки породы «Американский стаффордширский терьер» которая была без намордника. Собака напала на ребенка 2020 года рождения», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

В начале февраля «Наш город» узнал некоторые подробности инцидента с покусанным собакой 2-летним мальчиком. Хозяином собаки оказался спортсмен из Тобольска.

Подробности нападения собаки на мальчика. Владелец пса - спортсмен из Тобольска
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Дела судебные#Собаки#Бродячие собаки#Нападение#Дороги
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