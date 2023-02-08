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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Губернатор подписал закон о запрете курения

8 февраля 2023, 04:58
Фото: 1MI

Александр Моор подписал закон о запрете курения возле домов в Тюменской области

Документ с подписью губернатора опубликован на региональном портале. Моор поддержал инициативу депутатов Тюменской области и запретил жителям курить около подъездов, ресторанов и других проходных мест.
Сюжет
Закон

В документе указано, что тюменцам уже нельзя курить около подъездов, если там нет оборудованной «курилки».Для того, чтобы отдаться вредной привычке придется отойти от входа в дом.

Вдобавок, отходить придется от остановок надземных и подземных переходов, соцобъектов, кафе и ресторанов. Дистанцию придется держать в 5 метров. В противном случае, курильщику грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские депутаты облдумы могут внесли поправки в региональный закон о защите нравственности и здоровья детей. Они предложили запретить курение в подъездах домов и на остановках.

#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Курение#Закон#Антитабачный закон#Происшествия#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Алиса Вернер
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