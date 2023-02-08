Губернатор подписал закон о запрете курения

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В документе указано, что тюменцам уже нельзя курить около подъездов, если там нет оборудованной «курилки».Для того, чтобы отдаться вредной привычке придется отойти от входа в дом.
Вдобавок, отходить придется от остановок надземных и подземных переходов, соцобъектов, кафе и ресторанов. Дистанцию придется держать в 5 метров. В противном случае, курильщику грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские депутаты облдумы могут внесли поправки в региональный закон о защите нравственности и здоровья детей. Они предложили запретить курение в подъездах домов и на остановках.