15% владельцев новых машин с каско и 10% автомобилистов с ОСАГО предпочитают ВСК

«Чтобы защититься от угонов, краж деталей и от недобросовестных автомобилистов, не имеющих ОСАГО, люди все чаще оформляют каско – сегодня каждый шестой человек приобретает данный вид защиты на новый автомобиль в ВСК. Мы активно развиваем наш сервис: внедрили искусственный интеллект в урегулирование каско и расширенную версию «Европротокол онлайн», которая дает возможность использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и каско. Уверен, что доверие клиентов к нашей компании будет только расти», — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.