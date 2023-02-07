Замок-недострой не смогли продать в Тюмени за 70 млн рублей

В Тюмени не продали замок-недострой за 70 млн рублей

В областной столице не смогли продать замок, который оценивался в 70 млн рублей. Об этом сообщается в протоколе № 01ОНС-2023_02 на сайте fund72 во вторник. По данным комиссии, в аукционе принял участие только один человек.