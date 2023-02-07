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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Замок-недострой не смогли продать в Тюмени за 70 млн рублей

7 февраля 2023, 14:32
Фото: 1MI

В Тюмени не продали замок-недострой за 70 млн рублей

В областной столице не смогли продать замок, который оценивался в 70 млн рублей. Об этом сообщается в протоколе № 01ОНС-2023_02 на сайте fund72 во вторник. По данным комиссии, в аукционе принял участие только один человек.

Замок захотела купить Кузнецова Галина Георгиевна, был внесён задаток в 14 млн рублей. Но других желающих выкупить объект не было, конкурсная комиссия решила перенести аукцион.

В конце прошлого года замок выставлялся на торги, но они не состоялись. Строение расположено по адресу: 194 км подъезда к г. Тюмени от автомобильной дороги «Байкал», строение 2.

«Наш город» сообщал об аукционе по продаже замка 11 января. Тогда на торги выставили ещё и многоэтажку на улице 70 лет Октября.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Дороги#Экономика#Работа#Долгострои#Александр Мязин
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