Замок-недострой не смогли продать в Тюмени за 70 млн рублей

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Замок захотела купить Кузнецова Галина Георгиевна, был внесён задаток в 14 млн рублей. Но других желающих выкупить объект не было, конкурсная комиссия решила перенести аукцион.
В конце прошлого года замок выставлялся на торги, но они не состоялись. Строение расположено по адресу: 194 км подъезда к г. Тюмени от автомобильной дороги «Байкал», строение 2.
«Наш город» сообщал об аукционе по продаже замка 11 января. Тогда на торги выставили ещё и многоэтажку на улице 70 лет Октября.