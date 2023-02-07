В Тюменской области задержали наркокурьера

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Как передает “КП - Тюмень”, инспекторы остановили автомобиль для проверки документов, но заметили, что водитель начал нервничать. При досмотре машины они обнаружили 80 свертков с неизвестным веществом, расфасованным на дозы. Свертки были спрятаны в коробках из-под сока в пакете. Экспертиза установила, что изъятое – наркотики общей массой 80 граммов.
Отмечается, что молодой человек ранее судим. После задержания в его съемной квартире полицейские нашли аксессуары для употребления наркотиков, шприцы, весы, свертки и пакетики с остатками наркотиков массой около 20 граммов. Теперь он подозревается в незаконной покупке, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.