В Тюменской области задержали наркокурьера

Отмечается, что молодой человек ранее судим. После задержания в его съемной квартире полицейские нашли аксессуары для употребления наркотиков, шприцы, весы, свертки и пакетики с остатками наркотиков массой около 20 граммов. Теперь он подозревается в незаконной покупке, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.