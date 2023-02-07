nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Тюменской области задержали наркокурьера

Сегодня, 11:10
Сотрудники ГИБДД задержали в Тюменской области 21-летнего водителя «Хонды», который перевозил 80 свертков с запрещенным наркотическим веществом.

Как передает “КП - Тюмень”, инспекторы остановили автомобиль для проверки документов, но заметили, что водитель начал нервничать. При досмотре машины они обнаружили 80 свертков с неизвестным веществом, расфасованным на дозы. Свертки были спрятаны в коробках из-под сока в пакете. Экспертиза установила, что изъятое – наркотики общей массой 80 граммов.

Отмечается, что молодой человек ранее судим. После задержания в его съемной квартире полицейские нашли аксессуары для употребления наркотиков, шприцы, весы, свертки и пакетики с остатками наркотиков массой около 20 граммов. Теперь он подозревается в незаконной покупке, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20